Hamas está pronto para observar cessar-fogo se CIJ emitir tal decisão e Israel concordar

(Sputnik) - O movimento palestino Hamas afirmou nesta quinta-feira (25) que está pronto para observar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, caso a Corte Internacional de Justiça (CIJ) emita tal veredicto e se Israel concordar em aderir a ele.

A CIJ emitirá sua ordem sobre o pedido de medidas provisórias no caso contra Israel, que envolve alegações de genocídio na Faixa de Gaza, na sexta-feira (26).

O Hamas declarou em seu canal no Telegram: "Se a corte em Haia decidir por um cessar-fogo, o Hamas respeitará o cessar-fogo, desde que o inimigo também o respeite".

A África do Sul apresentou uma ação na CIJ em dezembro, acusando Israel de intenção genocida em Gaza, em meio a um crescente número de mortes civis no enclave palestino sitiado, alvo de ataques israelenses constantemente. Ela busca comprovar que a campanha militar de Israel tem caráter genocida e visa os habitantes de Gaza como parte do povo palestino em geral.

públicas sobre a ação da África do Sul. Em sua exposição, os representantes da África do Sul instaram a CIJ a obrigar Israel a encerrar sua operação militar na Faixa de Gaza, garantir que os residentes do enclave tenham acesso a alimentos, água e ajuda humanitária, e abster-se de ações que possam agravar a situação.

Israel, por sua vez, argumentou que a escalada do conflito na Faixa de Gaza começou com o ataque do Hamas em 7 de outubro e insistiu em seu "direito à autodefesa".

