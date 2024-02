Hamas exige libertação de 3.000 prisioneiros políticos mantidos por Israel

Apoie o 247

247 - O movimento de resistência palestino Hamas exigiu que Israel libertasse 3.000 prisioneiros políticos palestinos durante suas negociações indiretas sobre uma nova pausa na guerra de Israel na Faixa de Gaza, informou o canal de notícias Al Arabiya no sábado (3), citando fontes familiarizadas com as negociações.

O Hamas quer que a planejada trégua de três fases inclua a libertação dos prisioneiros como uma quarta fase, disseram as fontes à emissora.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, disse na sexta-feira que Israel deu uma resposta inicial positiva à mais nova proposta de trégua, que começaria com uma suspensão de seis semanas dos ataques e incluiria a libertação de dezenas de reféns detidos pelo Hamas.



A proposta de trégua foi acordada em Paris no final de janeiro por Israel, Estados Unidos, Egito e Catar. O Hamas disse ter recebido um rascunho e que o estava analisando. A mídia israelense informou que a agência de inteligência Mossad queria que a primeira fase do plano envolvesse a libertação de 35 reféns em troca de uma pausa de 35 dias nos combates.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão. Israel matou mais de 27 mil palestinos em Gaza. (Com informações da Sputnik).

