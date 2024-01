Hamas pulveriza quatro tanques israelenses nas últimas 24 horas

Combatentes do Hamas destruíram quatro tanques Merkava do exército israelense em operações realizadas nas últimas 24 horas no sul e centro de Gaza edit

HispanTV - Através de um comunicado publicado nesta quarta-feira (31), as Brigadas Ezedin al-Qassam, o braço armado do Movimento de Resistência Islâmica Palestina (Hamas), informam que suas forças utilizaram lançadores Tandem para destruir um tanque Merkava israelense na zona de Hay al-Amal, a oeste da cidade de Jan Yunis, localizada no sul da Faixa de Gaza.

No centro da cidade de Gaza, as Brigadas Ezedin al-Qassam, em uma operação com mísseis, retiraram de serviço um tanque Merkava e um buldôzer do regime sionista.

Além disso, os combatentes do Hamas, com mísseis Ysin-105, conseguiram eliminar um tanque Merkava no oeste da cidade de Gaza e outro no eixo noroeste.

Em outro frente, combatentes palestinos se confrontaram com um grupo de militares israelenses no eixo oeste da cidade de Gaza e, como resultado, algumas forças inimigas foram abatidas e outras ficaram feridas, conforme o comunicado do Hamas.

Além de destruir o equipamento militar israelense pesado, como tanques e buldôzeres, o Hamas abateu mais de 548 soldados sionistas, incluindo 213 que caíram durante a invasão terrestre iniciada em 29 de outubro passado.

Enquanto isso, os líderes do Hamas têm afirmado repetidamente que Israel não diz a verdade sobre suas baixas na Faixa de Gaza, de modo que o número de mortos é maior do que anunciado.

