Hamilton testa positivo para Covid-19 e não disputará GP

247 – O piloto Lewis Hamilton testou positivo para Covid-19 e não participará da prova do próximo fim de semana, afirmou a Mercedes em comunicado emitido na manhã desta terça-feira (1°). O heptacampeão mundial de Fórmula 1 já está cumprindo protocolo de isolamento e sua participação no último GP da temporada, no dia 13 deste mês em Abu Dhabi, ainda depende de testes posteriores. A reportagem é do jornal O Globo.

Hamilton foi submetido a três testes, todos com resultados negativos, antes de vencer o GP do Barein. No entanto, na manhã de segunda-feira (30) o piloto britânico apresentou sintomas leves. Ele realizou um novo teste e foi diagnosticado com a Covid-19. Assim, será a primeira vez que Hamilton ficará fora de uma corrida desde que estreou na Fórmula 1. Ele disputou 265 provas seguidas desde o GP da Austrália de 2007, acrescenta a reportagem.

