Apoie o 247

ICL

RT - Negociar urgentemente o fim das hostilidades na Ucrânia impediria outra guerra mundial, argumentou o ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger em um ensaio publicado na sexta-feira. O estadista de 99 anos observou que, em 1916, o governo dos Estados Unidos teve a chance de encerrar a Primeira Guerra Mundial por meio da diplomacia, mas a perdeu por motivos de política interna.

Kissinger expôs seu raciocínio na edição de 17 de dezembro do The Spectator , descrevendo o conflito atual como uma “guerra na qual duas potências nucleares disputam um país armado convencionalmente”, uma clara referência à Ucrânia como uma guerra por procuração entre os EUA e a Rússia.

O “processo de paz” que Kissinger propõe “vincularia a Ucrânia à OTAN, por mais expressa que fosse”, pois ele acredita que a neutralidade para Kiev não é mais uma opção. Ele também quer que a Rússia se retire para as linhas antes de 24 de fevereiro, enquanto os outros territórios reivindicados pela Ucrânia – Donetsk, Lugansk e Crimeia – “poderiam ser objeto de uma negociação após um cessar-fogo”.

Além de “confirmar a liberdade da Ucrânia”, o acordo buscaria “definir uma nova estrutura internacional, especialmente para a Europa Central e Oriental”, na qual a Rússia deveria “eventualmente” encontrar um lugar, explicou.

Enquanto alguns preferem “uma Rússia impotente pela guerra”, Kissinger discorda, argumentando que o “papel histórico de Moscou não deve ser degradado”. O desmantelamento da Rússia pode transformar seu vasto território em um “vácuo contestado”, onde “sociedades concorrentes podem decidir resolver suas disputas pela violência” e os vizinhos podem tentar reivindicar território pela força, tudo na presença de “milhares de armas nucleares”.

Em substância, esta é a mesma proposta que Kissinger apresentou pela primeira vez em maio, pela qual foi rotulado de inimigo da Ucrânia e adicionado à notória lista de mortes de "pacificadores". Em uma entrevista no início deste mês, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky , rejeitou categoricamente qualquer tipo de cessar-fogo que não tomasse como ponto de partida as reivindicadas fronteiras de Kiev em 1991.

Também não ficou claro se Moscou aceitaria qualquer cessar-fogo mediado pelo Ocidente, após a admissão da ex-chanceler alemã Angela Merkel de que o armistício de Minsk de 2014 pretendia “dar à Ucrânia tempo” para se preparar para a guerra.

O que há de novo no ensaio de Kissinger no Spectator é seu raciocínio. Ele aponta para agosto de 1916, no auge da Primeira Guerra Mundial, quando as potências em guerra buscaram a mediação dos EUA para acabar com o derramamento de sangue sem precedentes. Embora “uma paz baseada no status quo ante modificado estivesse ao alcance”, o presidente Woodrow Wilson atrasou as negociações até que pudesse ser reeleito em novembro. A essa altura já era tarde demais e a guerra continuaria por mais dois anos, “prejudicando irremediavelmente o equilíbrio estabelecido na Europa”.

Questionado sobre a proposta de Kissinger, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, estava “ansioso para fazer uma leitura completa do artigo”, mas “ainda não teve a chance de fazê-lo, infelizmente”.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. O Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa não foi provocada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.