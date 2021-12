Helicóptero do Exército da Índia cai com chefe do Estado-Maior da Defesa, segundo relatos (VÍDEO)

Nesta quarta-feira (8), um helicóptero do Exército indiano caiu em Tamil Nadu, com o chefe do Estado-Maior da Defesa a bordo, segundo relatos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - Nesta quarta-feira (8), um helicóptero do Exército indiano caiu em Tamil Nadu, com o chefe do Estado-Maior da Defesa a bordo, segundo relatos.

Três pessoas foram resgatadas. As equipes de socorro seguem buscando por outras pessoas, após um helicóptero do Exército cair em Coonoor, no distrito de Nilgiris do estado de Tamil Nadu.

Um helicóptero Mi-17V5 da Força Aérea da Índia, levando a bordo o chefe do Estado-Maior da Defesa, general Bipin Rawat, caiu nesta quarta-feira (8) próximo de Coonoor, Tamil Nadu. Foi iniciada uma investigação para determinar as causas do acidente.

PUBLICIDADE

De acordo com a NDTV, as autoridades de Tamil Nadu afirmaram que as pessoas resgatadas estão gravemente feridas. As vítimas foram levadas à base militar de Wellington, no distrito de Nilgiris.

Segundo relatos, o chefe do Estado-Maior da Defesa, o general Bipin Rawat, também estava a bordo do helicóptero. As equipes de resgate estão trabalhando no local do acidente.

PUBLICIDADE

Um total de nove pessoas, incluindo o chefe do Estado-Maior da Defesa, general Bipin Rawat, sua esposa, militares da segurança e pilotos da Força Aérea da Índia, estariam a bordo da aeronave.

Rawat estava a caminho de Wellington e havia partido da base da Força Aérea em Sulur.

PUBLICIDADE

An Army #Helicopter crash near Upper Coonoor #TheNilgiris #TamilNadu ...Local police say chopper was carrying a senior Army officer.... Cause of crash under investigation. pic.twitter.com/xoKYPiqYPP — Karthigaichelvan S (@karthickselvaa) December 8, 2021