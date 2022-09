Herdeira da Basf diz que não vai rejeitar fortuna da família

Apoie o 247

247 - Diferentemente do anunciado em agosto, Marlene Engelhorn, 29, herdeira da empresa alemã Basf, nunca disse que renunciaria a esse dinheiro.

"Meios de comunicação espanhóis e italianos espalharam uma grande quantidade de declarações falsas nas últimas semanas", disse ao jornal Folha de S.Paulo, Lorena Sendic Silvera, diretora da ONG Tax Me Now (Taxe-me Agora), criada por Engelhorn no ano passado para lutar por impostos mais altos para grandes fortunas.

Manchetes como "Jovem rejeita herança de € 4 bilhões (R$ 21 bilhões). Por que?" ou "A herdeira que rejeitou € 4 bi: 'Eu não quero ser rica'", que rodaram o mundo no início de agosto, tem outra incorreção. Engelhorn diz que sua herança é um valor de dois dígitos de milhões de euros, ou seja, qualquer coisa entre € 10 milhões (R$ 52 milhões) e € 99 milhões (R$ 514 milhões).

