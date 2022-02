Herdeiro do trono britânico faz acordo para evitar processo sobre abuso sexual de menor

Apoie o 247

ICL

NOVA YORK, 15 Fev (Reuters) - O príncipe britânico Andrew resolveu um processo de Virginia Giuffre acusando o duque de York de abusar sexualmente dela quando ela era adolescente, poupando-o de possíveis acusações adicionais chocantes em um caso que já causou sua queda em desgraça.

O acordo, incluindo um pagamento não revelado, foi revelado na terça-feira em um processo no tribunal federal de Manhattan, onde Giuffre processou o segundo filho da rainha Elizabeth em agosto passado.

O caso de Giuffre também se concentrou no relacionamento e amizade de Andrew com o falecido Jeffrey Epstein, o financista e criminoso sexual que ela disse também ter abusado sexualmente dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Andrew negou as acusações de que forçou Giuffre a fazer sexo há mais de duas décadas na casa londrina da associada de Epstein, Ghislaine Maxwell, na mansão de Epstein em Manhattan e na ilha particular de Epstein nas Ilhas Virgens Americanas.

O julgamento estava previsto para começar no final deste ano.

Na apresentação conjunta de terça-feira, os advogados de Giuffre, 38, e Andrew, 61, disseram que seu acordo em princípio exige que o príncipe faça uma "doação substancial" para a instituição de caridade de Giuffre em apoio aos direitos das vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O príncipe Andrew nunca teve a intenção de difamar o caráter da Sra. Giuffre, e ele aceita que ela sofreu tanto como uma vítima estabelecida de abuso quanto como resultado de ataques públicos injustos", diz o documento.

"Sabe-se que Jeffrey Epstein traficou inúmeras meninas ao longo de muitos anos", acrescentou o documento. "O príncipe Andrew lamenta sua associação com Epstein e elogia a bravura de Giuffre e outros sobreviventes em defender a si mesmos e aos outros. Ele promete demonstrar seu arrependimento por sua associação com Epstein, apoiando a luta contra os males do tráfico sexual e apoiando suas vítimas."

REPUTAÇÃO ESTRAGADA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração representou um afastamento marcante de uma entrevista da BBC de 2019, na qual Andrew não demonstrou simpatia pelas vítimas de abuso de Epstein e se recusou a se desculpar por sua amizade com Epstein.

A família real removeu no mês passado os títulos militares e patrocínios reais do príncipe Andrew e disse que ele não será mais conhecido como "Sua Alteza Real".

Andrew estava se defendendo do processo de Giuffre como cidadão comum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Penny Junor, uma biógrafa real britânica, chamou o acordo de um meio "prudente" de limitar mais danos à família real, embora a reputação de Andrew provavelmente fique permanentemente marcada.

"Temo que não haja chance de que ele volte às funções públicas", disse Junor. "O problema com um acordo é que ele não resolve a questão em termos de estabelecer a verdade de uma forma ou de outra. Um ponto de interrogação sempre pairará sobre ele."

O Palácio de Buckingham se recusou a comentar. Uma porta-voz do príncipe se recusou a comentar além do processo judicial.

David Boies, advogado de Giuffre, disse: "Acredito que este evento fala por si." O advogado do príncipe Andrew não estava imediatamente disponível para comentar.

MORTE TEMIDA DE GIUFFRE

Nos documentos judiciais do caso, Giuffre disse que "temia a morte ou lesão física a si mesma ou a outra pessoa e outras repercussões por desobedecer a Epstein, Maxwell e o príncipe Andrew devido a suas poderosas conexões, riqueza e autoridade".

Ela também disse que em Manhattan, Maxwell a forçou a sentar no colo de Andrew enquanto ele a tocava, e Andrew a forçou a se envolver em atos sexuais contra sua vontade.

Os advogados de Andrew anteriormente chamaram o processo de "infundado" e acusaram Giuffre de buscar um pagamento.

O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, recusou-se no mês passado a arquivar o processo, sem decidir sobre seus méritos. Ele também disse que era prematuro decidir se o acordo civil de Giuffre com Epstein em 2009 também protegeu Andrew.

Nesse acordo, Epstein pagou a Giuffre US$ 500.000 para encerrar seu processo na Flórida, acusando-o de abusar sexualmente dela. Ele não admitiu a responsabilidade.

Epstein se matou aos 66 anos em uma cela de prisão de Manhattan em agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Maxwell, de 60 anos, foi condenado em dezembro por recrutar e preparar garotas para abuso de Epstein entre 1994 e 2004. Ela está buscando um novo julgamento depois que um jurado disse à mídia, incluindo a Reuters, que durante as deliberações do júri ele havia discutido ser vítima de abuso sexual.

Andrew não foi acusado criminalmente.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: