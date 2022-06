Herdeiro do trono inglês, príncipe Charles recebeu mala com 1 milhão de euro, diz jornal

Apoie o 247

Da BBC - O príncipe de Gales aceitou uma mala contendo um milhão de euros em dinheiro de um ex-primeiro-ministro do Catar, informou o Sunday Times. O jornal diz que esta foi uma das três doações em dinheiro do xeque Hamad bin Jassim, totalizando três milhões de euros.

Clarence House disse que as doações do xeque foram passadas imediatamente para uma das instituições de caridade do príncipe e todos os processos corretos foram seguidos. Não há nenhuma sugestão de que os pagamentos foram ilegais.

De acordo com o Sunday Times , o príncipe Charles recebeu pessoalmente as três doações em dinheiro do ex-primeiro-ministro entre 2011 e 2015. Alega-se que em uma ocasião o dinheiro foi entregue em uma bolsa em uma reunião na Clarence House. Em outro, o jornal informou que o dinheiro estava contido em sacolas da loja de departamentos Fortnum and Mason.

