Hezbolah diz que milhares de pessoas abraçam os ideais do general iraniano Qassem Soleimani

Um líder do Movimento de Resistência libanês Hezbolah diz que milhares de Soleimanis se levantarão no mundo e vão fazer justiça. Soleimani foi assassinado no início do mês em uma operação estadunidense ordenada por Donald Trump edit

247 - O vice-secretário geral do Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbolah), Shaykh Naim Qasem, destacou na quarta-feira (15) que os seguidires do general Soleimani vão fazer justiça.

O dirigente do Hezbolah destacou os esforços do general iraniano em sua luta contra o terrorismo e seu papel pelo fim da presença militar dos EUA no Oriente Médio, informa o site iraniano HispanTV.

Shaykh Naim Qasem destacou também o papel de Soleimani na luta contra o terrorismo, citando o jornal americano Los Angeles Times, que em 2014 publicou reportagem afirmando que graças ao conselho militar de Soleimani, o Iraque começou a resistir com sucesso à invasão do chamado Estado Islâmico.

Além disso, o estrategista militar persa coordenou as operações antiterroristas do exército sírio.