Hezbollah diz que aceita acordo político no Líbano sem interferência estrangeira

O líder do Hezbollah, que representa no Líbano a resistência nacional contra a ingerência de Israel e potências estrangeiras ocidentais, anunciou que seu partido está disposto a discutir um novo pacto político no Líbano, proposto pelo presidente francês, mas condiciona o acordo a um acerto interno, rejeitando qualquer ingerência externa edit

247 - O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunciou neste domingo (30) que seu partido está pronto para discutir um novo pacto político no Líbano, proposto pelo presidente francês, na véspera do retorno de Emmanuel Macron a Beirute, que visita o país pela segunda vez este mês.

As agências noticiosas internacionais informam que Macron instará os líderes políticos libaneses a empreender reformas políticas vitais.

"Ouvimos o chamado do presidente francês durante sua última visita ao Líbano por um novo pacto político", disse o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um discurso. "Estamos abertos a qualquer discussão construtiva sobre o assunto, mas com a condição de que seja um diálogo libanês e que seja a vontade de todos os partidos libaneses", acrescentou, segundo o UOL.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.