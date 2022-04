Hezbollah diz que operação palestina em Tel Aviv revela mais uma vez fraqueza do aparato de segurança de Israel

Apoie o 247

ICL

PressTV - O movimento libanês Hezbollah saudou um recente ataque a tiros em Tel Aviv que deixou três israelenses mortos e vários outros feridos, dizendo que a "heróica" operação palestina mais uma vez trouxe à tona a fragilidade e a fraqueza do "regime de ocupação" de Israel.



O ataque foi realizado na noite de quinta-feira, quando um jovem palestino, identificado como Ra'ad Fathi Hazem, entrou em um bar em uma movimentada rua de Tel Aviv e começou a atirar.



O jovem de 28 anos, morador do campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, foi morto por forças israelenses em um tiroteio antes do amanhecer perto de uma mesquita na primeira sexta-feira do mês de jejum sagrado do Ramadã.



"Mais uma vez, a resistência palestina prova sua capacidade de enfrentar a ocupação israelense, responder a seus crimes perpétuos e desferir golpes humilhantes onde não é esperado e nas profundezas de sua entidade usurpadora", disse o Hezbollah em comunicado emitido nesta sexta-feira. "A operação heróica realizada pelo lutador mártir Ra'ad Fathi Hazem em Tel Aviv mostrou a fraqueza, fragilidade e confusão de seu aparato militar e de segurança, e seu fracasso abjeto diante de um combatente palestino, apesar do uso do inimigo de seu poder, vários dispositivos e a inclusão de mais de mil soldados no campo de batalha", afirmou o movimento de resistência libanesa.



O Hezbollah elogiou o "heroísmo do povo palestino e suas facções de resistência" e saudou todos os combatentes que "colocaram essa entidade criminosa em estado de perda e humilhação perante o mundo".



A sucessão de tais operações, disse o movimento de resistência libanês, mostrou a “decisão do povo palestino em continuar a luta”.



Os palestinos demonstraram determinação em libertar toda a Palestina "do mar ao rio", disse o comunicado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE