Hezbollah promete resposta coordenada ao assassinato de Soleimani

Representante do Hezbollah anunciou que a resposta ao assassinato do major-general Qassem Soleiman será coordenada com os demais "grupos de resistência" apoiados pelo Irã, reportou o canal Al Mayadeen edit

Sputnik Brasil - O líder da bancada do Hezbollah no parlamento libanês, Mohamed Raad, declarou que a resposta do "eixo de resistência" apoiado pelo Irã no Oriente Médio irá responder de maneira decisiva ao assassinato do major-general Qassem Soleimani.

O representante libanês do grupo Hezbollah se referia aos grupos apoiados pelo Irã localizados em diversos países da região, desde o Iêmen ao Líbano. Esses grupos são essenciais para a influência militar iraniana na região.

Raad disse que os EUA "cometeram um erro" ao atacar Soleimani e que eles vão reconhecer isso nos próximos dias, reportou o canal árabe.