Hezbollah rejeita propostas dos EUA sobre segurança na fronteira com Israel

247 - O Hezbollah rejeitou as ideias iniciais de Washington de esfriar o conflito com os agressores israelenses, como afastar seus combatentes da fronteira, mas diz que permanece aberto ao diálogo com a diplomacia dos EUA para evitar uma guerra ruinosa, disseram autoridades libanesas, segundo a Reuters.

Israel disse que seu exército vai atavar o Líbano "se a diplomacia falhar". O enviado dos EUA, Amos Hochstein, tem liderado um esforço diplomático para restaurar a segurança na fronteira Israel-Líbano, à medida que cresce o perigo de uma guerra mais ampla na região, com uma grande escalada da guerra de Isael contra o povo palestino em Gaza.

Os ataques dos Houthis do Iêmen, a navios no Mar Vermelho, os ataques dos EUA em resposta e os combates em outras partes do Oriente Médio acrescentaram urgência aos esforços.

"O Hezbollah está pronto para ouvir", disse um alto funcionário libanês familiarizado com o pensamento do partido, ao mesmo tempo que enfatizou que este considerou irrealistas as ideias apresentadas pelo veterano negociador Hochstein numa visita a Beirute na semana passada.

A posição do Hezbollah é que irá disparar foguetes contra Israel até que haja um cessar-fogo total em Gaza. Apesar da rejeição e das saraivadas de foguetes do Hezbollah em apoio a Gaza, a abertura do partido a contatos diplomáticos sinaliza uma aversão a uma guerra mais ampla, disseram uma das autoridades libanesas e uma fonte de segurança, mesmo depois de um ataque israelense ter atingido Beirute em 2 de janeiro. matando um líder do Hamas.

Israel também disse que quer evitar a guerra, mas ambos os lados dizem que estão prontos para lutar se necessário. Israel alerta que responderá de forma mais agressiva se não for alcançado um acordo para tornar a área fronteiriça segura.

Uma tal escalada abriria uma nova fase importante no conflito regional.

