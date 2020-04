Himalaia volta a ser visível na Índia após 31 anos

Enquanto a quarentena para impedir a disseminação do novo coronavírus na Índia continua, os níveis de poluição caíram drasticamente. Agora, alguns moradores relatam ver a cordilheira do Himalaia pela primeira vez em 30 anos edit

247 - Enquanto a quarentena para impedir a disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) na Índia continua, os níveis de poluição em grande parte do país caíram drasticamente. Agora, alguns moradores do norte da Índia relatam ver a cordilheira do Himalaia — a mais alta cadeia de montanhas do mundo — coberta de neve, a 200 quilômetros de distância, pela primeira vez em 30 anos. A informação é do CanalTech

“Podemos ver claramente as montanhas cobertas de neve de nossos telhados. Não é só isso, as estrelas são visíveis à noite. Nunca vi nada assim nos últimos tempos”, afirma Sant Balbir Singh Seechewal , que trabalha para aumentar a conscientização sobre a poluição ambiental no país há mais de 30 anos.

