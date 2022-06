Holanda abandona limitações a usinas a carvão

Apoie o 247

ICL

247 - A Holanda decidiu remover todas as limitações sobre a produção de energia proveniente da queima de carvão, juntando-se a outros países europeus que reativaram as usinas a carvão altamente poluentes. Medidas semelhantes foram adotadas pela Alemanha e pela Áustria.

A Europa teve seu fornecimento de gás natural drasticamente reduzido por conta da recusa em pagar pelo insumo vindo da Rússia em rublos.

O Gabinete mudará imediatamente uma lei que obriga as usinas a carvão a operarem a um máximo de 35% da capacidade, disse o ministro do Clima e Energia, Rob Jetten, durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, 20, em Haia. As usinas agora podem operar em plena capacidade até 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O limite de capacidade para três usinas a carvão na Holanda começou apenas em 1º de janeiro, com a esperança de encerrar a produção até 2030.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sem medidas adicionais, não é mais garantido que nós, na Europa e na Holanda, seremos capazes de encher suficientemente as instalações de armazenamento de gás em preparação para o inverno”, disse Jetten. “Tivemos que fazer escolhas difíceis”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE