Holograma de Zelensky promete que a Ucrânia vai derrotar "o império"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um tour por eventos de tecnologia na Europa na forma de holograma.

Em um discurso referenciando a saga Guerra nas Estrelas, ele disse a investidores do setor em Londres, Amsterdã, Paris e Estocolmo que a Ucrânia vai derrotar o "império". Disse ainda que está oferecendo a empresas de tecnologia uma oportunidade única de transformar o país em uma democracia digital.

“É incomum que presidentes ou chefes de governo usem um holograma para se dirigir às pessoas, mas esse não é o único aspecto de Star Wars que estamos colocando em prática”, disse ele. “Vamos derrotar o império também”, disse, em referência às forças russas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zelensky disse ainda que o governo apresentará os detalhes de um plano que criaria um governo digital em uma conferência na Suíça nas próximas semanas.



“Nenhum outro país do mundo oferecerá a você essa chance de usar as tecnologias mais avançadas em nível estadual”, disse ele. “É um experimento e uma revolução digital, e a modernização do sistema atual, tudo ao mesmo tempo”. (Com informações do jornal The Guardian).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE