Homem branco ofende negro com palavras racistas nos EUA (vídeo)

Circula nas redes sociais um vídeo em que, para ofender um negro, um homem branco usa a palavra "nigga", considerada uma ofensa racista nos EUA. "Eu vou dizer n* o dia todo, todos os dias", diz o homem branco. Depois o negro acerta uma lata no rosto com branco edit

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que um homem branco, sem máscara, ofende um negro com palavras racistas em um supermercado de Ohio, nos Estados Unidos.

A palavra "nigga" é considerada uma grande ofensa racista no país norte-americano. "Eu vou dizer n* o dia todo, todos os dias. Você está brincando comigo? De onde você é, n*?", questiona o homem branco ao negro.

A vítima respondeu que é da região. "Você é daqui? Cai fora daqui, seu palhaço, n*", rebateu o homem branco.

Depois o homem negro pegou uma lata e acertou o branco no rosto, que cai no chão. Ele se levantou, continuou levando socos no rosto.

O conhecimento liberta. Saiba mais