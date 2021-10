Homem cai em cima de BMW e sobrevive a queda de 9 andares

Apoie o 247

247 - Um homem sobreviveu a uma queda de uma altura de nove andares em um prédio em Jersey City, Nova Jersey (EUA). O impacto da queda foi amenizado por um carro, um esportivo da BMW, que estava estacionado em frente ao edifício. A reportagem é do portal UOL.

Trabalhadores da região contaram ontem ao New York Post que o rapaz tem 31 anos e se levantou com o braço direito muito machucado. "Eu ouvi um grande estrondo e não pensei que fosse uma pessoa caindo, no início", disse Christina Smith, de 21 anos.

"A janela traseira do carro estourou com o impacto. Então, o cara deu um pulo e começou a gritar, com o braço todo torcido", afirmou a vendedora, que estava em uma rede de fast-food próxima. "Ele perguntava: 'O que aconteceu?'. E as pessoas respondiam: 'você caiu!'".

Christina ligou para a emergência e passou a fotografar e filmar o momento. O vídeo tem cenas muito fortes. Apesar de cair cerca de 30 metros, a alça de uma máscara facial permaneceu pendurada na orelha do homem. Ele se recusou a dar seu nome e não cooperou com os policiais. "Ele caiu no carro, depois se arrastou e se jogou no chão. Tentava se levantar, mas as pessoas insistiam para que permanecesse na calçada", disse Mark Bordeaux, de 50 anos, que trabalha no prédio.

A polícia segue investigando o caso, mas disse que o incidente não envolve circunstâncias suspeitas e que existe a hipótese de se tratar de uma tentativa de suicídio.

