Homem com suspeita de Covid-19 morre durante voo e assusta passageiros

247 - Um homem morreu durante um voo da United Airlines na última segunda-feira (14) e assustou dezenas de passageiros, segundo o UOL. A esposa da vítima afirmou aos paramédicos que o companheiro estava com sintomas da Covid-19 e havia marcado um exame para confirmar o diagnóstico.

O voo partiu de Orlando com destino a Los Angeles e teve de realizar um pouso de emergência em New Orleans após a tripulação tomar conhecimento do estado de saúde do passageiro.

Relatos dão conta de que a vítima estava tremendo, suando e com dificuldade para respirar antes da decolagem.

Após o ocorrido, diversos clientes questionaram a companhia acerca dos protocolos de segurança. A United Airlines alegou que o passageiro e sua esposa mentiram sobre seu estado de saúde ao preencherem o formulário para a viagem.

A passageira Jo LaFlame contou pelo Twitter que o voo foi retomado na mesma aeronave após o incidente.

