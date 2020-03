247 - O vídeo com a informação foi divulgado nesta quinta-feira pelo governo de Nicolás Maduro.

O ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, afirmou: "ele foi contratado por personagens do entorno de Juan Guaidó para empunhar um revólver e a foto pode ser tirada para construir o falso positivo (montagem)."

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, "a equipe de imprensa de Guaidó divulgou uma foto que mostra uma pessoa em roupas escuras e capacete apontando uma arma supostamente contra o líder da oposição na cidade de Barquisimeto, estado de Lara."

A matéria ainda relata que "no vídeo mostrado pelo ministro, Medina diz que recebeu um revólver e US$ 200 para "amedrontar" os manifestantes. "Saquei a arma, apontei para as pessoas, as pessoas começaram a gritar, a correr aqui e ali, continuei andando, apontei para Guaidó, eles começaram a tirar fotos e fui embora", acrescentou Medina."