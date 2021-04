Homem é baleado após tentar invadir Capitólio e ferir dois policiais

Um carro bateu contra uma barricada do lado de fora do Capitólio, ferindo dois policiais locais. Um deles está em estado grave, assim como o motorista, que foi baleado edit

247 - A polícia bloqueou o Capitólio dos Estados Unidos na tarde desta sexta-feira, 2, após um relato de tiros na área. A Polícia do Capitólio afirmou que todos os edifícios do complexo foram fechados "devido a uma ameaça externa à segurança". A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, um carro bateu contra uma barricada do lado de fora do Capitólio, ferindo dois policiais locais. Um deles está em estado grave, assim como o motorista, que foi baleado. Ele foi levado sob custódia e encaminhado a um hospital.

