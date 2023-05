Homem é preso após matar 7 pedestres com carro no Texas

Apoie o 247

(Reuters) - Pelo menos sete pessoas morreram e outras ficaram feriadas neste domingo quando um carro atropelou pedestres em Brownsville, Texas, e um suspeito do sexo masculino estava sob custódia, informaram estações de televisão locais.

O acidente ocorreu às 8h30, horário local, perto do Ozanam Center, um abrigo para migrantes e sem-teto, disseram as afiliadas da CBS 4 e da NBC 23, citando o tenente Martin Sandoval, do Departamento de Polícia de Brownsville.

Alguns migrantes estavam entre os mortos, disse Sandoval em entrevista à Fox News.

"Estamos investigando as formas de intoxicação para ver se ele estava intoxicado no momento do acidente", disse Sandoval, que se referiu ao Ozanam Center como um abrigo para pessoas sem-teto.

Algumas pessoas também ficaram feridas no acidente, mas não há detalhes imediatos adicionais.

Um vídeo que circula online e que supostamente mostra o acidente, exibe um SUV em alta velocidade atropelando pessoas sentadas em uma calçada. Um segundo vídeo parece mostrar vítimas deitadas no chão, algumas ensanguentadas e contorcendo-se, enquanto outras permanecem imóveis. A Reuters não foi capaz de verificar independentemente a autenticidade dos vídeos.

A cidade de Brownsville, na fronteira com o México, é um dos lugares que espera um influxo de migrantes quando as restrições da era Covid expirarem na quinta-feira.

(Reportagem de John Kruzel em Washington)

