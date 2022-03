Homem é preso na Polônia após estuprar refugiada ucraniana de 19 anos

Apoie o 247

ICL

Por Bethânia Nunes, Metrópoles - Um homem de 49 anos foi preso em Wroclaw, na Polônia, na quinta-feira (10/3), após estuprar uma refugiada da guerra da Ucrânia. De acordo com a polícia, o suspeito teria atraído a vítima pela internet com a promessa de abrigo depois que ela fugiu do país. Ele pode ser condenado a até 12 anos de prisão.

“Ela escapou da Ucrânia devastada pela guerra, não falava polonês. Ela confiava em um homem que prometeu ajudá-la e protegê-la. Infelizmente, tudo isso acabou sendo uma manipulação enganosa”, disse a polícia em um comunicado.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE