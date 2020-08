Homem é preso nos EUA por promover festa com centenas de pessoas sem máscaras em meio à pandemia

247 - Um homem de Nova Jersey, EUA, foi preso por organizar uma festa no distrito de Alpine que contou com centenas de pessoas, a maioria sem máscaras de proteção e desrespeitando os protocolos de distanciamento social em meio à pandemia da Covid-19, informaram as autoridades na segunda-feira (3). A reportagem é do portal BuzzFeed News.

Tashay Knight, de 45 anos, foi acusado de "criar um risco de lesão ou dano disseminados irresponsavelmente", disse a polícia do distrito em um comunicado à imprensa, acrescenta a reportagem. O homem se entregou às autoridades locais na sexta-feira (7) e deve comparecer ao tribunal em 26 de agosto.

