Homem flagra esposa abusando de aluna de 15 anos em carro e chama a polícia

A professora inglesa foi sentenciada a oito meses de prisão a partir desta semana, logo depois de admitir que teve relações sexuais com a menor edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Uma professora de 35 anos foi presa após ser flagrada pelo próprio marido em um ato sexual com uma aluna adolescente, de 15 anos, no seu carro, em Darlington, Inglaterra. Ela foi presa por abuso sexual. A reportagem é do portal UOL.

Ao flagrar a esposa num carro com a menor de idade, Aimee Jones, o assistente social Philip Jones chamou imediatamente a polícia, segundo relata o Daily Mail.

Antes do flagrante, Aimee disse ao marido que estava em um relacionamento com uma professora auxiliar, e inventou um nome para ela, Sarah Martin. A professora até pediu aos colegas da escola onde leciona ciências e matemática que fingissem que havia uma funcionária com esse nome fictício se Philip ligasse para investigar o caso.

PUBLICIDADE

Aimee e o marido concordaram em permanecer juntos pelo bem do seu filho, de 4 anos, além de Aimee se assumir para Philip como bissexual.

Mas ele descobriu mais tarde que a professora auxiliar era falsa e, na verdade, ela estava tendo relações ilegais, pelo fato de se tratar de uma adolescente, com uma aluna.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE