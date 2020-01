Homem mais rico da China doa US$ 14 milhões para financiar vacina contra coronavírus

Jack Ma, o empresário fundador do grupo Alibaba e atual homem mais rico da China, anunciou ontem que doará US$ 14 milhões para financiar o combate ao Coronavírus edit

247 - Jack Ma, o empresário fundador do grupo Alibaba e atual homem mais rico da China, anunciou ontem que doará US$ 14 milhões para financiar o combate ao Coronavírus, doença que isolou dezenas de milhares de pessoas no país. A informação é do Portal UOL.

Segundo publicação feita na página da Fundação Jack Ma, a o bilionário destinou US$ 5,8 milhões para duas organizações de pesquisa do governo chinês chegarem à vacina contra o vírus e o restante dos fundos será usado para apoiar medidas de "prevenção e tratamento".