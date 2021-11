Homem nu é resgatado de dentro de parede de teatro nos EUA

Apoie o 247

247- Um homem foi resgatado após ficar preso dentro das paredes de um teatro em Syracuse, no Estado de Nova York. A reportagem é do portal BBC.

Os bombeiros foram chamados por volta das 7h30 hora local (8h30 no horário de Brasília), depois que alguém ouviu o homem batendo na parede e implorando por ajuda.

Acredita-se que ele tenha ficado preso dentro da parede por dois dias.

As equipes de resgate cortaram as paredes do teatro e o encontraram nu, segundo a mídia local. Ele está sendo tratado em um hospital local.

Em um comunicado no Facebook, o Corpo de Bombeiros de Syracuse disse que não estava claro como ele conseguiu acesso ao interior da parede.

