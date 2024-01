Homens armados no Irã matam 9 paquistaneses e deixam 3 feridos dias após ataques de mísseis

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - Neste sábado (27), homens armados não identificados mataram nove trabalhadores paquistaneses no Irã, disseram o embaixador do Paquistão e um grupo de direitos humanos. "Profundamente chocado com o horrível assassinato de nove paquistaneses em Saravan. A embaixada estenderá total apoio às famílias enlutadas. Pedimos ao Irã que estenda a cooperação total nesta matéria", disse o embaixador do Paquistão em Teerã, Muhammad Mudassir Tipu, citado pela agência Reuters.

O grupo de direitos humanos Haalvash afirmou que as vítimas eram trabalhadores paquistaneses que viviam em uma oficina mecânica onde trabalhavam. Outros três ficaram gravemente feridos, disse.

continua após o anúncio

A mídia estatal do Irã identificou os mortos apenas como cidadãos estrangeiros e declarou que nenhum indivíduo ou grupo assumiu a responsabilidade pelos tiroteios em Saravan, na agitada província de Sistão-Baluchistão. "É um incidente horrível e desprezível e nós o condenamos inequivocamente. Estamos em contato com as autoridades iranianas e sublinhamos a necessidade de investigar imediatamente o incidente e responsabilizar os envolvidos", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Mumtaz Zahra Baloch.

Os tiroteios ocorreram quando os embaixadores do Paquistão e do Irã estavam retornando aos seus postos depois de serem chamados de volta quando os países vizinhos trocaram ataques com mísseis na semana passada, visando o que cada um deles disse serem alvos militantes, ressalta a mídia.

continua após o anúncio

A empobrecida região do Sistão-Baluchistão tem sido palco de confrontos esporádicos entre forças de segurança e militantes separatistas e contrabandistas que transportam ópio do Afeganistão, o maior produtor mundial da droga.

A agência brtiânica ainda afirma que o Irã tem alguns dos preços de combustível mais baixos do mundo e isto também levou ao aumento do contrabando de combustível para o Paquistão e o Afeganistão, apesar da repressão por parte dos guardas de fronteira iranianos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: