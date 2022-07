Hong Kong alcançará grande progresso nos próximos cinco anos, analisa mídia chinesa

Nas celebrações do 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria, o presidente chinês, Xi Jinping, apresentou quatro desejos sobre o desenvolvimento da região edit

Rádio Internacional da China (CRI) - Nas celebrações do 25o aniversário do retorno de Hong Kong à pátria e cerimônia de posse do sexto mandato do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), o presidente chinês, Xi Jinping, apresentou quatro desejos sobre o desenvolvimento da região, nomeadamente a elevação do nível de governança, o reforço do impulso para o desenvolvimento, a resolução de dificuldades da população e a defesa da harmonia e estabilidade.

Através dos desejos do desenvolvimento de Hong Kong, o presidente chinês espera que o novo mandato do governo da RAEHK possa implementar a política de “um país, dois sistemas” e solucionar as questões que mais preocupam os habitantes.

O apoio da pátria e a conexão com o mundo são as vantagens que mais se destacam em Hong Kong. Segundo o presidente chinês, o governo central apoia Hong Kong para aproveitar as oportunidades históricas do desenvolvimento do país, alinhar com o 14o Plano Quinquenal, a construção da Área da Grande Baia de Guangdong-Hong Kong-Macau, e a iniciativa Cinturão e Rota.

No esboço do 14o Plano Quinquenal, é proposto claramente o apoio a Hong Kong para aumentar suas vantagens tradicionais como centro comercial, financeiro e marítimo internacional, e dar a Hong Kong uma nova posição, incluindo o apoio para construir um centro internacional de inovação e tecnologia e desenvolver um centro de intercâmbio cultural e artístico.

Ao mesmo tempo, a integração de Hong Kong na Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau tornou a região uma ponte de ligação com a parte continental da China. Com as oportunidades do desenvolvimento da iniciativa Cinturão e Rota, Hong Kong promoverá tanto a circulação doméstica como internacional e atrairá mais investimentos.

O desenvolvimento é a chave para a felicidade do povo. Nos próximos cinco anos, o novo governo da RAEHK envidará esforços para resolver as questões de habitação, lacuna entre ricos e pobres, e desenvolvimento de jovens, para que os frutos do desenvolvimento possam beneficiar todos os habitantes.

Nos últimos 25 anos, Hong Kong testemunhou o sucesso da prática de “um país, dois sistemas”, reconhecido pelo mundo inteiro. No futuro, a pérola do Oriente será mais próspera!

Tradução: Xia Ren

Revisão: Gabriela Nascimento

