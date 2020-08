Hong Kong realizará testes de Covid-19 em grande escala com apoio do governo central da China

247 - A chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), Carrie Lam, anunciou o plano de testagem para a Covid-19 na sexta-feira (21) em uma coletiva de imprensa.

O governo da Região Autônoma Especial de Hong Kong disse anteriormente que os testes em larga escala, que podem cobrir milhões de pessoas, serão realizados gratuitamente e de forma voluntária.

Todos os residentes assintomáticos de Hong Kong com idade de mais de seis anos podem participar dos testes, disse o secretário do Serviço Civil do governo de Hong Kong, Patrick Nip, acrescentando que o processo está programado para durar sete dias e pode ser prolongado por não mais do que duas semanas.

A governadora Lam disse que o esquema de testes não seria possível se não houvesse apoio do governo central.

"Com todo o apoio do governo central, estamos confiantes de que podemos combater o vírus com o objetivo de permitir que as pessoas retomem suas vidas diárias normais o mais rápido possível", disse um porta-voz do governo local em um comunicado.

Qiu Hong, vice-chefe do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEHK, disse na sexta-feira que o governo central se preocupa com o bem-estar dos compatriotas de Hong Kong e que ela espera que a epidemia possa ser controlada o mais rápido possível, para que os moradores de Hong Kong possam retomar suas vidas normais, informa a Xinhua.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.