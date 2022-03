Hora da diplomacia: Macron planeja manter nova conversa com Putin nesta terça-feira, diz chancelaria francesa

Apoie o 247

ICL

TASS - O presidente francês, Emmanuel Macron, planeja manter outra conversa telefônica com o líder russo Vladimir Putin nesta terça-feira (29), disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França, Anne Claire Legendre.

"O presidente Macron planeja falar mais uma vez com Vladimir Putin na terça-feira", disse ela.

Legendre destacou que o líder francês "manteve uma série de longas conversas com o presidente russo". "A França pretende manter o canal de diálogo aberto", acrescentou. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França também disse que Macron espera discutir com Putin os detalhes de uma operação humanitária planejada para evacuar civis de Mariupol com a ajuda da Grécia e da Turquia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE