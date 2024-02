Hospital no sul de Gaza atacado por Israel está em condições catastróficas (vídeo)

Apoie o 247

247 - As forças israelenses invadiram nesta quinta-feira (15) o Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, depois de demolir seu muro, disse o Ministério da Saúde palestino. O diretor do hospital disse à BBC que as condições no interior eram “catastróficas e muito perigosas”.



O ministério disse em comunicado que as forças israelenses ordenaram que os médicos transferissem todos os pacientes para um prédio antigo do hospital, que não estava devidamente equipado para tratamento.



O hospital enfrenta uma situação preocupante devido à falta de capacidade médica e ao quase esgotamento do combustível nas próximas 24 horas, o que ameaça a vida dos pacientes, incluindo seis em unidades de cuidados intensivos e três crianças em creches, diz o comunicado. .



Num comunicado de imprensa enviado à Xinhua, o ministro da Saúde palestino, Mai al-Kaila, disse que o ataque israelense ao Hospital Nasser repetiu "os crimes horríveis que ocorreram em outros hospitais em Gaza, incluindo o Complexo Médico Shifa, quando forçou as pessoas deslocadas a evacuarem". e os alvejou com fogo e os prendeu."

A mídia local informou que os palestinos estavam sob ataque dentro e fora das instalações na quinta-feira. As tropas israelenses abriram fogo depois de ordenarem a evacuação dos palestinos. Alguns dos palestinos que estavam lá dentro, disseram as autoridades de saúde em Gaza, foram forçados a sair pelas tropas do regime.

Israel lançou mais ataques no sul de Gaza na quinta-feira, depois de o chefe do regime, Benjamin Netanyahu, ter dito que os militares iriam avançar com uma invasão terrestre da superlotada cidade de Rafah – apesar dos protestos internacionais. (Com informações da Xinhua).

