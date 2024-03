Houthis afirmam que Reino Unido é responsável por ataques a navios comerciais no mar Vermelho

Apoie o 247

Sputnik – O Ansar Allah (houthis) tem atacado navios comerciais que operam no crucial ponto de estrangulamento do comércio global no mar Vermelho desde novembro e, segundo o grupo, o Reino Unido só pode culpar a si mesmo por tal ofensiva.

Os houthis prometem atacar qualquer embarcação considerada afiliada a Israel e, subsequentemente, fechando uma boa parte do comércio global.

Além disso, os ataques continuarão, disseram autoridades da milícia do Iêmen em uma série de declarações durante o fim de semana.

"O Iêmen continuará a afundar mais navios britânicos, e quaisquer repercussões ou outros danos serão adicionados à conta da Grã-Bretanha", disse o vice-ministro das Relações Exteriores houthi, Hussein al-Ezzi, em uma postagem de domingo.

"[O Reino Unido] é um Estado bandido que ataca o Iêmen e se associa com os Estados Unidos para patrocinar crimes contínuos contra civis em Gaza", escreveu al-Ezzi, referindo-se à campanha conjunta de ataques aéreos dos EUA e do Reino Unido dentro do Iêmen, que o Pentágono diz ter como objetivo degradar as capacidades de mísseis e drones.

