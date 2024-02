Houthis atacam navio britânico no golfo de Áden, diz porta-voz militar

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - A Marinha iemenita atacou na quinta-feira (15) o navio britânico Lycavitos, navegando sob a bandeira de Barbados, com mísseis antinavio no golfo de Áden, disse o porta-voz militar houthi Yahya Saree.

“O navio britânico Lycavitos foi atacado no golfo de Áden com mísseis antinavio, havendo um impacto direto no alvo. Vamos continuar a dificultar a passagem de navios associados a Israel até que a agressão na Faixa de Gaza cesse e o bloqueio seja suspenso", ressaltou Saree.

continua após o anúncio

Anteriormente, o escritório das Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), disse que havia recebido um relato de um ataque a um navio a 85 milhas náuticas a leste da cidade iemenita de Áden.

O movimento houthi, que controla grandes partes do Norte e Oeste do Iêmen, prometeu em novembro de 2023 atacar quaisquer navios associados a Israel até que Tel Aviv suspenda as ações militares na Faixa de Gaza. Isso levou o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a anunciar a criação de uma operação multinacional para garantir a navegação no Mar Vermelho. As forças dos EUA e do Reino Unido mais tarde lançaram grandes ataques contra as posições houthis em uma tentativa de degradar a capacidade dos rebeldes de atingir navios comerciais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: