Houthis dizem estar prontos para enfrentar EUA no longo prazo

247 - O Comandante dos Houthis do Iêmen afirmou nesta terça-feira (30) que o grupo está pronto para um confronto de longo prazo com os Estados Unidos e o Reino Unido no Mar Vermelho, informa a Xinhua.

"Nosso comando revolucionário e o conselho político supremo tomaram todas as medidas bem estudadas, tanto próximas quanto distantes, e estamos preparados para um confronto de longo prazo com as forças ocidentais", disse Mohamed al-Atifi, comandante das forças Houthi, em uma declaração transmitida pelo canal de TV al-Masirah do grupo.

"Os Estados Unidos, o Reino Unido e seus aliados devem perceber a força da decisão e não há debate sobre isso", afirmou ele, prometendo lançar mais ataques nas linhas de navegação para pressionar Israel a encerrar os ataques no enclave palestino de Gaza.

O comandante Houthi também condenou a redesignação de seu grupo como "terrorista" pela administração Biden no início deste mês, descrevendo a decisão dos EUA como "ridícula".

Em 17 de janeiro, os Estados Unidos redesignaram os Houthi como "Global Terrorista Especialmente Designado", revertendo a decisão da administração Biden em fevereiro de 2021 de revogar a designação dada à época, considerando a grave situação humanitária no Iêmen.

Na segunda-feira, o grupo reivindicou a responsabilidade por atacar um navio de guerra da Marinha dos EUA no Golfo de Aden com um míssil balístico, um dia depois de realizar um ataque mortal com mísseis em um petroleiro britânico e incendiá-lo por longas horas antes da assistência de navios de guerra dos EUA conseguir apagar o fogo.

Os Houthi intensificaram seus ataques de mísseis contra navios comerciais "conectados a Israel" e navios de guerra dos EUA no Mar Vermelho desde o início do conflito entre Israel e o Hamas em 7 de outubro de 2023, exigindo o fim imediato dos ataques israelenses contra Gaza.

Os Estados Unidos desde 12 de janeiro lançaram múltiplos ataques contra alvos em áreas controladas pelos Houthi no Iêmen, com o Reino Unido participando diretamente de alguns deles e outros aliados fornecendo apoio.

Muitas empresas de transporte interromperam a passagem no Mar Vermelho devido ao receio de ataques de mísseis dos Houthi, o que causou o aumento nos preços do frete.

O grupo Houthi controla grande parte do norte do Iêmen, incluindo a capital Sanaa e a estratégica cidade portuária de Hodeidah, desde o final de 2014, quando forçou o governo internacionalmente reconhecido para o sul do país.

