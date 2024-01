Houthis dizem que terão como alvo navios dos EUA

Último ataque aparente, um graneleiro de propriedade dos EUA, teria sido atingido por um míssil perto do porto de Aden, no Iêmen, causando um incêndio em um porão, mas sem feridos edit

CAIRO (Reuters) - O movimento Houthi do Iêmen expandirá seus alvos para incluir navios norte-americanos, disse um representante do grupo aliado do Irã nesta segunda-feira.

"O navio não precisa necessariamente estar indo para Israel para que o tenhamos como alvo; basta que seja americano", disse Nasruldeen Amer, porta-voz dos houthis, à Al Jazeera.

"Os Estados Unidos estão à beira de perder sua segurança marítima."

Amer também disse que os navios britânicos e norte-americanos se tornaram "alvos legítimos" devido aos ataques lançados pelos dois países no Iêmen na semana passada.

