Houthis do Iêmen atacam outro navio dos EUA no Golfo de Aden

(Sputnik) - Os rebeldes Houthi no Iêmen atacaram outro navio dos Estados Unidos no Golfo de Aden após o início dos ataques aéreos dos EUA e do Reino Unido contra suas posições, disse o porta-voz militar Houthi Yahya Saree na quarta-feira.

"A marinha do Iêmen realizou ataques com o uso de mísseis antinavio contra um navio dos EUA no Golfo de Aden em resposta à agressão contra o território do Iêmen", disse o porta-voz em uma aparição televisiva na emissora Al Masirah, acrescentando que a marinha do Iêmen responderá a qualquer ataque contra a república.

De acordo com a postagem do porta-voz no X, os Houthis visaram um navio de carga dos EUA identificado como Genco Picardy no Golfo de Aden, que foi atingido por vários "mísseis navais, deixando impactos diretos."

O porta-voz disse que o movimento "não hesitará em mirar todas as fontes de ameaça nos mares Árabe e Vermelho", acrescentando que "uma retaliação aos ataques americanos e britânicos é inevitável."

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) confirmou que um graneleiro de propriedade dos EUA foi atingido pelos Houthis do Iémen no Golfo de Aden.

De acordo com dados de tráfego marítimo, o navio de carga Genco Picardy estava indo para o porto de Thoothukudi na Índia, vindo do Egito sob a bandeira das Ilhas Marshall.

Na segunda-feira, os Houthis visaram um navio porta-contêineres operado pelos EUA no Golfo de Aden após o início dos ataques aéreos dos EUA e do Reino Unido.

Os Houthis prometeram em novembro de 2023 atacar quaisquer navios associados a Israel até que interrompa as ações militares na Faixa de Gaza. Isso levou o Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a anunciar a criação de uma operação multinacional para garantir a navegação no Mar Vermelho. As forças dos EUA e do Reino Unido lançaram grandes ataques contra posições Houthi na semana passada em uma tentativa de degradar a capacidade dos rebeldes de mirar em navios comerciais.

Na quarta-feira, os EUA designaram o movimento Ansar Allah do Iêmen, também conhecido como Houthis, como um grupo terrorista global especialmente designado, em vista de seus ataques a navios comerciais que passam pelo Mar Vermelho. A designação entrará em vigor em 16 de fevereiro.

