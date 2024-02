Houthis do Iêmen interrompem tráfego de navios para portos israelenses, diz líder

Os Houthis atacam navios associados a Israel como retaliação contra as ações militares do país na Faixa de Gaza edit

Sputnik - O líder do movimento Ansarolá (houthis), Abdul Malik al-Houthi, anunciou na terça-feira (13) que as forças navais do grupo conseguiram interromper completamente o tráfego de navios com destino aos portos israelenses através do Golfo de Áden.

Al-Houthi transmitiu sua mensagem através de um vídeo divulgado pela emissora Al-Masirah, onde ele declarou que "as operações das forças navais do Iêmen resultaram em uma grande vitória".

"Uma suspensão completa da passagem de navios ligados a Israel para os portos israelenses. Durante estas semanas, nem um único navio relacionado com o inimigo israelense conseguiu passar através do Golfo de Áden. É uma grande vitória e uma verdadeira conquista, bem como uma prova da eficácia das operações marítimas do Iêmen."

O movimento Houthi prometeu, em novembro de 2023, atacar quaisquer navios associados a Israel como retaliação contra as ações militares do país na Faixa de Gaza.

