Houthis e sauditas em conflito no Iêmen concordam com trégua de dois meses

247, com Reuters - Os lados em conflito no conflito de sete anos no Iêmen concordaram pela primeira vez em anos com uma trégua nacional, que também permitiria a importação de combustível para áreas controladas pelos houthis e alguns voos que operam no aeroporto de Sanaa, disse o enviado da ONU nesta sexta-feira.



O acordo mediado pela ONU entre uma coalizão liderada pela Arábia Saudita e o grupo Houthi, alinhado ao Irã, é o passo mais significativo até o momento para acabar com um conflito que já matou dezenas de milhares e empurrou milhões para a fome. A última cessação coordenada das hostilidades em todo o país foi durante as negociações de paz em 2016.



O enviado especial da ONU, Hans Grundberg, disse que a trégua de dois meses entrará em vigor no sábado e poderá ser renovada com o consentimento das partes.



"As partes aceitaram interromper todas as operações militares ofensivas aéreas, terrestres e marítimas dentro do Iêmen e além de suas fronteiras; também concordaram que navios de combustível entrem nos portos de Hodeidah e voos comerciais para operar dentro e fora do aeroporto de Sanaa para destinos predeterminados na região", disse em comunicado.



Os enviados da ONU e dos EUA vinham tentando desde o ano passado arquitetar um cessar-fogo permanente necessário para reviver as negociações políticas paralisadas desde o final de 2018 para encerrar o conflito, amplamente visto como uma guerra por procuração entre a Arábia Saudita sunita e o Irã xiita.



O governo iemenita apoiado pelos sauditas, que os houthis expulsaram da capital, Sanaa, no final de 2014, disse anteriormente que facilitaria os arranjos para a libertação de prisioneiros, abrindo o aeroporto de Sanaa e permitindo que navios de combustível entrassem no porto de Hodeidah, controlado pelos houthis.



"Anunciamos imediatamente a liberação dos dois primeiros navios de combustível através do porto de Hodeidah", disse o ministro das Relações Exteriores, Ahmed Bin Mubarak, no Twitter.



O negociador-chefe houthi, Mohammed Abdulsalam, saudou a trégua. Outro alto funcionário houthi, Mohammed Ali al-Houthi, disse no Twitter que sua "credibilidade estaria em implementação".

A coalizão liderada pela Arábia Saudita, que interveio em março de 2015 contra os houthis, controla os mares e o espaço aéreo do Iêmen.



As partes em conflito também estão discutindo uma troca de prisioneiros sob a qual centenas de ambos os lados seriam libertados, incluindo 16 sauditas, três sudaneses e um irmão do presidente iemenita Abd-Rabbu Mansour Hadi.



A última grande troca de prisioneiros, envolvendo cerca de 1.000 detidos, ocorreu em 2020 como parte das medidas de fortalecimento da confiança acordadas nas últimas negociações de paz realizadas em dezembro de 2018.

