Houthis negam ataques a cabos de Internet subaquáticos

(Sputnik) - O movimento Houthi do Iêmen não atacou os cabos submarinos que conectam a Europa e a Ásia no Mar Vermelho, disse o membro do escritório político Houthi Hezam al-Asad à Sputnik, acrescentando que os Estados Unidos e Israel estão espalhando tais rumores.

A mídia relatou que os Houthis danificaram os cabos submarinos, e isso causou interrupções de comunicação nos países do Golfo e na Índia.

"Não houve ações por parte do Iêmen visando danificar os cabos de Internet, e nós já confirmamos isso repetidamente. Isso é simplesmente uma insinuação por meio da qual Tel Aviv, Washington e Londres procuram virar a opinião pública mundial contra nós ao invés de parar os crimes de genocídio cometidos pelas forças armadas israelenses com o apoio dos Estados Unidos e do Ocidente contra o povo da Faixa de Gaza", disse al-Asad.

