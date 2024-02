Houthis prometem retaliar após ataques aéreos dos EUA ao Iêmen

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Depois de novos ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iêmen durante a noite de sábado (3), as forças Houthi do Iêmen insistiram que permanecerão implacáveis ​​em sua campanha em apoio ao povo palestino.

“Os ataques aéreos da coalizão EUA-Reino Unido não nos impedirão de apoiar o povo palestino em Gaza e não passarão sem resposta e punição”, disse o porta-voz militar Houthi, Yahya Sarea, em um comunicado transmitido pela TV al-Masirah.

continua após o anúncio

O porta-voz também contestou os números declarados pelos aliados ocidentais, que disseram ter atingido 36 alvos em 13 locais. "A agressão anglo-americana lançou 48 ataques aéreos durante as últimas horas, incluindo 13 na capital Sanaa, nove em Hodeidah, 11 em Taiz, sete em al-Bayda, sete em Hajjah e um em Saada", disse ele sem dar detalhes do número de vítimas.

Mohammed al-Bukhaity, membro do gabinete político Houthi, escreveu na rede social X que os ataques Houthi não irão parar a menos que Israel encerre sua guerra em Gaza.



Da sua parte, o porta-voz iraniano Nasser Kanani disse que Washington e Londres contradizem as suas próprias intenções declaradas de evitar a desestabilização da região ou a escalada do conflito, e os acusou de 'alimentar o caos, a desordem, a insegurança e a instabilidade' ao apoiarem a guerra de agressão israelense na Faixa de Gaza.

continua após o anúncio

Desde que o conflito Palestina-Israel eclodiu em 7 de outubro de 2023, os Houthis realizaram mais de 40 ataques com mísseis contra navios comerciais ligados a Israel e navios da marinha dos EUA no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, buscando estabelecer um bloqueio ao regime israelense. Os ataques dos Houthis perturbaram o transporte marítimo internacional em uma das rotas mais importantes do mundo. (Com agências).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: