Houthis respondem com míssil balístico a pedido de cessar-fogo da Arábia Saudita

Sputnik - De acordo com a mídia saudita, rebeldes houthis lançaram um míssil balístico em Marib, cidade do norte do Iêmen controlada por forças alinhadas com a coalizão liderada pela Arábia Saudita.

O ataque ocorre poucas horas depois de Riad propor o estabelecimento de um cessar-fogo para combater o surto da COVID-19 no país vizinho. No momento, não há informações sobre possíveis vítimas ou danos.

