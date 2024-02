Houthis treinam mais de 165.000 reservistas para combate

Apoie o 247

(Sputnik) - As autoridades no norte do Iêmen, governadas pelo movimento Ansar Allah, também conhecido como Houthis, forneceram treinamento militar para mais de 165.000 reservistas, disse o líder do movimento, Abdul Malik al-Houthi, nesta quinta-feira (1).

"Estatísticas dos nossos especialistas mostram que 165.429 homens de nossa população foram treinados e receberam qualificação em cursos militares," disse o oficial à emissora Al-Masirah.

Além disso, um total de 600.000 pessoas passaram por treinamento militar geral, gerencial e especial desde os primeiros ataques dos EUA e do Reino Unido contra o Iêmen em 12 de janeiro, acrescentou o líder Houthi.

"O treinamento militar e as atividades de aprimoramento de habilidades como parte da mobilização são muito importantes e serão expandidas e estendidas para várias regiões do Iêmen," disse Abdul Malik al-Houthi.

O exército popular Houthi está pronto para o combate e tem experiência em operações militares, com alto moral e espírito de luta, também disse o líder.

Os Houthis prometeram em novembro atacar quaisquer navios associados a Israel até que este interrompa sua guerra genocida na Faixa de Gaza. Isso levou o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a anunciar a criação de uma operação multinacional para garantir a navegação no Mar Vermelho. Os EUA e o Reino Unido mais tarde lançaram grandes ataques contra posições Houthi em uma tentativa de degradar a capacidade dos rebeldes.

