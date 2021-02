Huck traz para sua campanha operador de fake news de Macri

247 - O apresentador Luciano Huck, que busca um partido para se lançar candidato a presidente em 2022 e prepara sua campanha eleitoral, quer trazer para sua equipe o operador de fake news que trabalhou para o ex-presidente da Argentina Mauricio Macri, Marcos Peña, segundo reportagem do UOL.

Ele foi o propagandista de Macri nas eleições de 2015, que levaram o empresário do ramo esportivo à presidência do país. A campanha foi marcada por uma intensa difamação contra a então presidente Cristina Kirchner (peronismo), que lançou Daniel Scioli como candidato.

A difamação contra os peronistas foi intensa, atingindo o candidato ao governo de Buenos Aires Aníbal Fernández, acusado de ser narcotraficante - e coisas do tipo. Aníbal era braço direito de Cristina Kirchner.

Em 2015, Macri foi eleito com apenas 1,5% de vantagem e graças às fake news propagadas contra o kirchnerismo-peronismo. A campanha contra Fernández foi fundamental pois, matematicamente, ele venceu a eleição por causa da província de Buenos Aires, conforme mostrou o jornalista Rogério Tomaz Jr. nas redes sociais.

3. O verdadeiro estrategista da campanha de Macri em 2015 se chama Jaime Durán Barba (foto), equatoriano.



Mas estamos torcendo para o Huck acertar com o Peña!



PS: A Cambridge Analytica (parceira do Steve Bannon) trabalhou na eleição da Argentina de 2015. Adivinhem pra quem... pic.twitter.com/YQr7inIYB4 February 15, 2021

O bilionário apresentador da Globo está aparecendo como um candidato do chamado “centro-democrático”, apesar de ter sido um apoiador de Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad, do PT, em 2018. A notícia informando que ele busca um operador de fake news para a sua campanha, neste sentido, é bastante esclarecedora, pois indica uma inclinação para realizar o mesmo tipo de difamação dos bolsonaristas em 2022.

Huck está flertando com cerca de seis partidos para se lançar à presidência: DEM, Cidadania, PSB, PSDB, Podemos e PSD. Antes da legenda ser atingida por uma crise envolvendo Rodrigo Maia (ex-presidente da Câmara dos Deputados) e ACM Neto (ex-prefeito de Salvador), Huck estava mais próximo do DEM.

Agora, está mais próximo do PSB, diante da aproximação com o prefeito de Recife, João Campos - que para se eleger, em 2020, realizou uma campanha difamatória e bolsonarista contra Marília Arraes (PT) - e sua namorada, Tábata Amaral (PDT). Ambos são do RenovaBR, grupo financiado por Huck.

