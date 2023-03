Hungria aponta 3 razões para a rejeição do pedido de adesão da Suécia à OTAN

Em Estocolmo, a política húngara foi chamada informalmente de chantagem e violação do Estado de Direito, com exigência de aumentar a pressão sobre Budapeste, sendo isso inaceitável edit

Sputnik - Em Estocolmo, a política húngara foi chamada informalmente de chantagem e violação do Estado de Direito, com exigência de aumentar a pressão sobre Budapeste, sendo isso inaceitável, disseram as autoridades húngaras.

Hungria ainda não ratificou o pedido da Suécia para aderir à OTAN por três razões: Estocolmo mina constantemente as relações com Budapeste, considera-se superior e não mostra qualquer cuidado e respeito. Isso é afirmado em um artigo do conselheiro do governo húngaro Zoltan Kovacs, publicado no site do governo AboutHungary.

Primeiro, o governo sueco tentou repetidamente atacar a Hungria, disse Kovacs. Ele lembrou que o atual primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, em 2021, pediu que a UE pressionasse o governo húngaro e apoiasse a oposição húngara "cada vez mais forte".

A ministra sueca dos Assuntos da União Europeia (UE), Jessika Roswall, propôs parar a transferência da ajuda da UE para a Hungria, e o ministro do Emprego e Integração, Johan Pehrson, em maio de 2022, acusou o governo "xenófobo e nacionalista" da Hungria de violar o Estado de Direito.

Em segundo lugar, o conselheiro continuou, sob a Suécia existe "um trono desmoronado da superioridade moral". Ele lembrou que ativistas queimaram o Alcorão em frente à embaixada turca em janeiro, o que provocou um forte descontentamento entre o governo turco.

Em terceiro lugar, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, apoiou a aspiração da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), e a decisão de Estocolmo foi justificada no Ministério das Relações Exteriores húngaro, disse o conselheiro.

Ele também afirmou que, em meio à deterioração das relações entre os dois países, Budapeste enviou uma delegação a Estocolmo para resolver questões controversas.

Kovacs então se referiu a um artigo no jornal Politico, que, citando as fontes do veículo de imprensa, informou que as autoridades suecas consideraram a visita da delegação uma "tática de chantagem", e possível aceitação da condição húngara em comparação com "resgate".

"O tempo é essencial, e com a segurança da região em jogo, seria do interesse de todos que os suecos começassem a abraçar nossos objetivos comuns. Mas parece que eles não estão deixando esse rancor ir por enquanto", enfatizou Zoltan Kovacs.

Estocolmo observou que a Suécia e a União Europeia têm uma posição clara sobre o Estado de Direito na Hungria, e não há conexão com o desejo do reino pela OTAN. Tobias Billstrom, chefe do Ministério das Relações Exteriores sueco, também sublinhou que o país não pretende chegar a uma concordância com Budapeste por causa da aprovação do pedido de "memorandos especiais, acordos especiais".

