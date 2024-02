Hungria compra caças suecos e prepara aprovação de adesão da Suécia à Otan

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - A Hungria disse nesta sexta-feira (23) que assinou um acordo para comprar quatro caças suecos Saab JAS Gripen, enquanto Budapeste finalmente se prepara para aprovar a proposta de adesão da Suécia na Otan após quase dois anos de adiamentos.

A Hungria foi o último membro da aliança militar a resistir ao histórico pedido de adesão da Suécia, feito em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

continua após o anúncio

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que cedeu na semana passada dizendo que o Parlamento votará a ratificação na segunda-feira, reuniu-se com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, e disse que havia conseguido "reconstruir a confiança".

A Hungria comprará os jatos e expandirá um contrato de logística relacionado, disse Orbán. Atualmente, a Hungria aluga aeronaves Gripen por um contrato assinado em 2001.

continua após o anúncio

"Não apenas manteremos nossa capacidade de defesa aérea, mas a aumentaremos... o que significa que nosso compromisso com a Otan será fortalecido, assim como nossa participação nas operações conjuntas da Otan", disse Orbán em uma coletiva de imprensa conjunta com Kristersson.

Kristersson disse que recebeu bem o acordo. "Como você sabe e eu sei, não concordamos com tudo, mas concordamos que devemos cooperar sempre que possível", disse ele, ao lado de Orbán.

continua após o anúncio

O premiê húngaro, cujo governo nacionalista mantém laços econômicos estreitos com a Rússia, adiou repetidamente a ratificação, citando queixas sobre a Suécia ter criticado a Hungria em relação ao seu histórico de Estado de Direito.

O pedido de adesão da Suécia à Otan -- uma grande mudança em relação a décadas de não alinhamento militar -- também foi inicialmente impedido pela Turquia, que acusou o governo sueco de apoiar o que chamou de grupos terroristas.

continua após o anúncio

Quando o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, sinalizou em julho que daria sinal verde para a Suécia, os Estados Unidos disseram que avançariam com a transferência de caças F-16 para a Turquia em consulta com o Congresso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: