Hungria diz estar preparada para pagar gás russo em rublos; Alemanha ameaça isolar o país

247 - O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, disse nesta quarta-feira, 6, que seu país está preparado para pagar o gás russo em rublos, se juntando à Eslováquia.

A Hungria pagará as remessas em rublos se a Rússia pedir, disse Orbán em entrevista coletiva, conforme a agência Reuters.

A medida se deve à exigência do governo russo para que o insumo seja pago em rublos, diante das sanções anti-Rússia impostas pelo Ocidente em razão do conflito armado na Ucrânia.

Faltando semanas para o vencimento das contas, a Comissão Europeia disse que países com contratos que exigem pagamento em euros ou dólares devem se ater a isso.



O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, disse anteriormente que as autoridades da União Europeia “não têm papel” a desempenhar em seu acordo de fornecimento de gás natural com a Rússia, que é baseado em um contrato bilateral entre a estatal húngara MVM e a Gazprom.

"Uma solução técnica" para aplicar a conversão deve ser encontrada entre agora e a primeira obrigação de pagamento a Gazprom no final de maio, acrescentou.

Alemanha ameaça

O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, afirmou que a disponibilidade da Hungria para pagar pelo gás russo em rublos isolará o país, ao passo que afirmou que os países do G7 decidiram não pagar pelo produto na moeda russa, informa a agência Sputnik.

