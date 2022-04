Hungria diz que está pronta para pagar o gás russo em rublos

A mudança para a moeda nacional do vendedor não viola as sanções da UE, diz o ministro das Relações Exteriores edit

RT - A Hungria está pronta para aceitar o novo mecanismo de pagamento baseado em rublos para a compra do gás russo para garantir o fornecimento de energia do país, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, em entrevista coletiva na segunda-feira (11).

“Quanto ao pagamento em rublos, temos uma solução que não viola nenhuma sanção, mas ao mesmo tempo garante o abastecimento de gás da Hungria”, disse Szijjarto, observando que a opção de pagar contas em outra moeda em vez de euros foi incluída em um acordo bilateral entre a subsidiária do grupo energético húngaro MVM, CEE Energy, e a russa Gazprom Export, selado em setembro do ano passado.

Em março, Moscou alterou o mecanismo de pagamento de suas exportações de gás natural, exigindo que os compradores de países que impuseram sanções à Rússia por sua operação militar na Ucrânia paguem pela commodity em rublos. Moscou explicou que os compradores agora terão que transferir os pagamentos de gás em sua moeda de escolha para contas no russo Gazprombank, que os converterá em rublos para que possam chegar ao produtor de gás Gazprom. A Comissão Europeia, no entanto, instou os Estados membros com contratos que exigem pagamento em euros ou dólares a manterem seus esquemas de pagamento originais.

Szijjarto ressaltou que a Hungria, que depende da Rússia para a maior parte de suas necessidades de petróleo e gás, se opõe a essa abordagem conjunta e considera a questão uma questão que deve ser decidida por cada país separadamente.

Mais cedo, o primeiro-ministro húngaro Victor Orban disse que seu país não cederá à pressão da UE e não apoiará restrições ao fornecimento de energia da Rússia porque esta é uma "linha vermelha" para a Hungria, que recebe 85% de todo o gás que consome da Rússia.

