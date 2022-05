Hungria entra em estado de emergência em razão do conflito na Ucrânia

Apoie o 247

RT - O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, declarou estado de emergência na terça-feira, 24, citando o conflito na Ucrânia, poucas horas depois de o parlamento ter aprovado a medida como forma de responder a situações de crise.



Orbán anunciou a emergência em um vídeo em sua página no Facebook. O regime de emergência entra em vigor à meia-noite, e as primeiras medidas serão reveladas na quarta-feira, 25.



“Para salvaguardar os interesses de segurança nacional da Hungria, garantir que fiquemos fora da guerra e proteger as famílias húngaras, o governo precisa de espaço de manobra e capacidade de agir imediatamente”, disse Orbán no anúncio.



Na terça-feira, o parlamento húngaro aprovou uma emenda constitucional que dá ao primeiro-ministro autoridade para declarar emergência se houver uma guerra ou desastre humanitário em um país vizinho, além das categorias de crise existentes. Os críticos de Orbán afirmam que isso permitirá que ele “governe por decreto” e ignore os legisladores.



Críticas semelhantes foram feitas contra Orbán em março de 2020, quando o parlamento lhe concedeu amplos poderes de emergência para lidar com a pandemia de Covid-19. Ele insistiu que a emergência teria duração limitada, e acabou sendo revogada em junho daquele ano.

